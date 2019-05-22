مستجدات مفاوضات السودان.. ماذا دار بين العسكري والمعارضة؟ (تقرير)

في الوقت الذي تعثرت فيه المفاوضات بين المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، بعد أن اصطدمت بقضية المجلس السيادي ونسب التمثيل فيه ورئاسته، أفادت وكالة الأنباء الألمانية مساء الثلاثاء بأن قوى الحرية والتغيير قدمت مقترحا جديدا للتفاوض، يتمثل بمجلس سيادي بأغلبية مدنية ورئاسة عسكرية. وأشارت إلى أن المجلس العسكري طلب مهلة 48 ساعة لدراسة المقترح والرد عليه.

في المقابل، رد تجمع المهنيين السودانيين في بيان الأربعاء على تلك الأنباء، مؤكداً أنه متمسك بمطالبه، وأن ما وصفع بـ"بث الإشاعات المغرضة هدفه إثارة البلبلة وشق وحدة الجماهير."

وأوضح أن كل ما أشيع من شائعات حول موقف تفاوضي، غير صحيح ويتنافى مع بنود إعلان الحرية والتغيير.

إلى ذلك، شهدت مناطق عدة في السودان، مساء الثلاثاء، وقفات احتجاجية شاركت فيها عدة قطاعات مهنية، بحسب ما أكد تجمع المهنيين السودانيين على حسابه الرسمي على تويتر.

وكانت قوى الحرية والتغيير اعتبرت، الثلاثاء، أن المجلس العسكري "لا يزال يضع عربة المجلس السيادي أمام حصان الثورة، ويصر على إفراغها من جوهرها وتبديد أهداف إعلان الحرية والتغيير وتحوير مبناه ومعناه".

كما أعلنت أن المجلس العسكري الانتقالي يتمسك بشرط أن يكون المجلس السيادي برئاسة عسكرية وبأغلبية للعسكريين، وهو ما ترفضه قوى الحرية والتغيير، معتبرة أنه لا يفي شرط التغيير ولا يعبر عن أهداف الثورة.

إلى ذلك، لوحت قوى الحرية والتغيير بالعصيان المدني. وقال تجمع المهنيين السودانيين، أحد أبرز المشاركين في قوى التغيير، في بيان، إن الترتيبات ستستكمل من أجل تحديد ساعة الصفر وإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام بجداول معينة.

ودعا كافة الجهات والمكونات التي لم تكتمل اتصالاتها مع قيادات الإضراب في القطاعات المهنية والحرفية والخدمية كافة، والتي أعلنت جاهزيتها إلى الاستعداد.

وطلب المجلس العسكري السوداني مهلة 48" "ساعة للتشاور حول مقترح تقدمت به قوى الحرية والتغيير وافقت بموجبه على أن تكون رئاسة مجلس السيادة عسكرية، مقابل أغلبية بسيطة للمدنيين في المجلس.

وقال مصدر من قوى إعلان الحرية والتغيير لوكالة الأنباء الألمانية، إن قوى الحرية والتغيير اقترحت في نهاية جلسة التفاوض مع المجلس العسكري في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، أن تؤول رئاسة مجلس السيادة للعسكريين، على أن تتكون عضوية المجلس من ست مدنيين وخمسة عسكريين، لتصبح الغلبة للمدنيين، وأشار إلى أن المجلس العسكري طلب 48 ساعة للتفكير والرد على المقترح.

وأكد المصدر أن قوى الحرية لن تتنازل نهائياً عن الأغلبية في المجلس السيادي، وإن أبدت مرونة فيما يتصل بمنصب الرئاسة.

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وأعلن تجمع المهنيين، الثلاثاء، عن ترتيبات للإعلان عن “إضراب سياسي عام”، بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، بشأن تسليم السلطة للمدنيين، قال إنه يعمل على استكمال تلك الترتيبات من أجل تحديد ساعة الصفر، وإعلان العصيان المدني والإضراب العام بجداول معينة”.

وقال تجمع المهنيين في بيان صدر، يوم الثلاثاء، إنه “سيفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام، من أجل تمام الوصول للانتصار”، وقال البيان “ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.

وأضاف “نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة (..) وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها”.

وقال بيان مشترك صدر في ختام جلسة التفاوض بين الطرفين التي انعقدت بالقصر الجمهوري ليل الإثنين، “ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.

وقال الحزب الشيوعي السوداني، إن تمسك المجلس العسكري الانتقالي ان تكون له الرئاسة والاغلبية في مجلس السيادة؛ سيؤدي الى عزلة السودان في المجتمع الدوليوالاقليمي ولن يوفر الفرصة لتحقيق السلام في مناطق النزاعات والحروب.

وأضاف في بيان صادر من اللجنة المركزية للحزب؛ اليوم الثلاثاء؛ ان تعنت المجلس العسكري يؤثر سلبا على إقامة دولة مدنية؛ وتحقيق اهداف الثورة في تصفية بقايا النظام البائد؛ وحل المليشيات التابعة للنظام واعادة هيكلة جهاز الامن والمخابرات.

واعتبر المجلس العسكري امتداد للنظام السابق لانه ابقى على رموز النظام في مواقعهم القيادية في جهاز الدولة وعلى المليشيات والمنظمات التابعة للنظام حتى يسهل عودة النظام تدريجيا ووفق خطة معدة سلفا يساهم فيها المجتمع الاقليمي والدولي لاعادة مشروع (الهبوط الناعم) حفاظا على مصالحهم الطبقية.

واتُهم الحزب الشيوعي؛ المجلس العسكري بتسهيل هروب العباس شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير لتركيا ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش الذي رشحت الانباء عن جولات يقوم بها بالخارج.

وجدد تمسكه بموقف قوى الحرية والتغيير ان تكون رئاسة واغلبية مجلس السيادة مدنية تضم ممثلين لاقاليم السودان الستة وامراة واقلية من العسكريين تمثل رمزا للوحدة في التنوع مع مراعاة خصوصية جنوب كردفان والنيل الازرق.

ودعا البيان الى تصعيد العمل السلمي من إضرابات وتظاهرات وصولا للاضراب السياسي العام والعصيان المدني لانهاء الديكتاتورية العسكرية واقامة البديل الديمقراطي والدولة المدنية

