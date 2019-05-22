نكشف أسرار قرار إعادة النظر في "الجنسيات الممنوحة" بالسودان

في الساعات الماضية، أصدر المدير العام لقوات الشرطة في السودان، قرارا بتشكيل لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنيس والممنوحة بموجب قانون الجنسية في البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، أوضح تعميم صادر عن الشرطة أن اللجنة الفنية تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنيس، والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.

وفي وقت سابق، تم وقف أعمال اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم (2016/850م)، بقرار من المدير العام للشرطة.

وجاء تشكيل لجنة المراجعة والفحص، استكمالا للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة "حفاظا للهوية السودانية وصونا لوثائق الهوية".

وومنح مدير للشرطة، مهلة أسبوعين، للجنة حتى ترفع توصياتها بعد فحص كل الحالات، تمهيدا لرفعها إلى الجهات السيادية بغرض اتخاذ القرار بشأنها.

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يذكر أن حكومة البشير كانت تمنح الجنسية السودانية بشروط ميسرة (دخول البلاد بطريقة رسمية والإقامة داخل السودان لمدة 6 أشهر)، ويستطيع الحصول على الجنسية كل من السوريين واليمنيين والفلسطينيين والعراقيين ومسلمي ميانمار وإفريقيا الوسطى.

وكشفت تقارير أن شقيق البشير، المدعو عبد الله البشير، متهم ببيع الجنسية بمبالغ طائلة تصل إلى 10 آلاف دولار للجنسية الواحدة لكل من يرغب بالحصول عليها دون الإقامة في البلاد.

وفي نفس توقيت قرار النائب العام تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة يظهر فيها رجل أعمال تركي تفيد المصادر أنه يمثل الواجهة لمجموعة شركات مملوكة للعباس البشير شقيق الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير، تم منحه الجنسية السودانية لتسهيل عمله كمواطن سوداني لإدارة مجموعة شركات العباس.