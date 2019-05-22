انفجار سيارة مفخخة عند حاجز أمني قرب القصر الرئاسي في الصومال

ونقل الحساب الرسمي لموقع "راديو دالسان" الصومالي على تويتر إن "سيارة مفخخة استهدفت حاجزا أمنيا قرب القصر الرئاسي في مقديشو".
ولم ترد أي أنباء عن سقوط ضحايا إثر الانفجار.
ولم تعلن أيضا أي جماعة أو منظمة المسؤولية عن التفجير حتى الآن.
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