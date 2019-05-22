بالصور .. الإيقاع بأحد أفراد شبكة تحتال باسم قوات الدعم السريع

التاريخ: 22-مايو-2019
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تمكنت قوة من الشرطة العسكرية والاستخبارات التابعتين لقوات الدعم السريع من الإيقاع بأحد أفراد شبكة إجرامية تنتحل صفات ضباط بالدعم السريع.
وقد أسفرت العملية التي نفذتها القوة مساء الإثنين بأم درمان عن القبض على أحد أفراد الشبكة ينتحل صفة الملازم بقوات الدعم السريع يقوم باحتيال المواطنين وأصحاب المحال التجارية ومحطات التزود بالوقود.
وقال مصدر مأذون من قوات الدعم السريع بحسب صحيفة آخر لحظة انه وبناء على معلومات استخبارية تم نصب كمين بأحد أحياء ام درمان أسفر عن القبض على أحد أفراد شبكة تمارس الاحتيال والترهيب باسم قوات الدعم السريع .
وأضاف أنه لدى استجواب المتهم أكد أنه قد حصل على زي عسكري خاص بقوات الدعم السريع ومستلزمات أخرى من طرف ثالث طلب منه أن يكون في حالة استعداد لتنفيذ أي مهام يتم تكليفه به .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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