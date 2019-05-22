تفاصيل محاكمة مروج حشيش بساحة الاعتصام

شرعت محكمة الإرهاب (2) بجنايات الخرطوم شمال في محاكمة متهم بترويج الحشيش داخل ساحة اعتصام الثوار أمام مقر القيادة العامة للقوات المسلحة.

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ومثل المتحري مساعد شرطة عبد الله كلبس بقسم الخرطوم شمال أمام قاضي المحكمة وأدلى بأقواله في الدعوى الجنائية، وقال أن الشاكي نظامي يتبع للقوات المسلحة أفاد في مضمون بلاغه بأنه تم ضبط المتهم على يد أفراد من القوات المسلحة بساحة الاعتصام وبحيازته (2) رأس حشيش، مشيراً إلى أنه ومن خلال التحري الميداني مع المتهم ادعى بأنه اشترى الحشيش المضبوطات من أحد النظاميين بساحة الاعتصام، ونوه المتحري إلى القبض على المتهم والتحقيق معه بقسم الشرطة وعقب اكتماله أحيل للمحاكمة.

وفي سياق متصل حسب صحيفة الإنتباهة، أبان المتحري بإرسال المعامل الجنائية لفحصها واتضح بأن المعروضات عبارة عن حشيش من نبات القنب الهندي وقدم تقرير المختبر الجنائي كمستند اتهام (1), فيما قطعت المحكمة جلسة أخرى لمواصلة سماع قضية الاتهام.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)