(الشيوعي): لا نتوقع الوصول لاتفاق مع (العسكري)

التاريخ: 22-مايو-2019
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وصف الحزب الشيوعي نتيجة جولة المفاوضات الأخيرة بين الحرية والتغيير والمجلس العسكري بالمخيبة للآمال، متهماً المجلس بأنه امتداد للنظام البائد. وقال الحزب في بيان أمس إن المجلس العسكري يعد امتداداً للنظام المدحور لإبقائه على رموز النظام في مواقعهم القيادية في الجهاز الدولة وعلى المليشيات والمنظمات التابعة للنظام حتى يسهل عودة النظام تدريجياً وفق خطة معدة سلفاً يساهم فيها المجتمع الإقليمي والدولي لإعادة مشروع (الهبوط الناعم).
وتوقع الحزب حسب صحيفة الإنتباهة، عدم موافقة (العسكري) على رئاسة شخصية وأغلبية مدنية للمجلس العسكري، وأشار إلى أن البدائل يكمن في تصعيد النضال الجماهيري بمختلف أشكاله السلمية.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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