معتمرون يغلقون طريق بورتسودان الخرطوم والدعم السريع يتدخل

كشف المعتمر محمود صالح ، المتواجد بميناء سواكن بولاية البحر الأحمر ، عن إغلاق المعتمرين للشوارع الرئيسية احتجاجاً على عدم استلامهم لجوازاتهم ، بجانب عدم الحصول على تذاكر السفر الخاصة بهم ، فضلاً عن صعوبة الحصول على كروت السفر من قبل أصحاب الوكالات بالميناء ، قبل أن تتدخل قوات الدعم السريع والشرطة وتطالبهم بفتح الطريق الرئيسي .

Advertisements

وأكد بحسب صحيفة آخر لحظة ارتفاع قيمة تذكر الباخر إلى 13 ألف جنيه بدلاً عن 9.500 جنيه ، وأضاف رغم الزيادة الكبيرة في الأسعار ظلت غير متوفرة إلا عبر السوق السوداء .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)