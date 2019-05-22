معتمرون يغلقون طريق بورتسودان الخرطوم والدعم السريع يتدخل

التاريخ: 22-مايو-2019
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كشف المعتمر محمود صالح ، المتواجد بميناء سواكن بولاية البحر الأحمر ، عن إغلاق المعتمرين للشوارع الرئيسية احتجاجاً على عدم استلامهم لجوازاتهم ، بجانب عدم الحصول على تذاكر السفر الخاصة بهم ، فضلاً عن صعوبة الحصول على كروت السفر من قبل أصحاب الوكالات بالميناء ، قبل أن تتدخل قوات الدعم السريع والشرطة وتطالبهم بفتح الطريق الرئيسي .
وأكد بحسب صحيفة آخر لحظة ارتفاع قيمة تذكر الباخر إلى 13 ألف جنيه بدلاً عن 9.500 جنيه ، وأضاف رغم الزيادة الكبيرة في الأسعار ظلت غير متوفرة إلا عبر السوق السوداء .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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