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معتمرون يغلقون طريق بورتسودان الخرطوم والدعم السريع يتدخل

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Sahar 0 تبليغ

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التاريخ: 22-مايو-2019

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معتمرون يغلقون طريق بورتسودان الخرطوم والدعم السريع يتدخل

 

كشف المعتمر محمود صالح ، المتواجد بميناء سواكن بولاية البحر الأحمر ، عن إغلاق المعتمرين للشوارع الرئيسية احتجاجاً على عدم استلامهم لجوازاتهم ، بجانب عدم الحصول على تذاكر السفر الخاصة بهم ، فضلاً عن صعوبة الحصول على كروت السفر من قبل أصحاب الوكالات بالميناء ، قبل أن تتدخل قوات الدعم السريع والشرطة وتطالبهم بفتح الطريق الرئيسي .

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وأكد بحسب صحيفة آخر لحظة ارتفاع قيمة تذكر الباخر إلى 13 ألف جنيه بدلاً عن 9.500 جنيه ، وأضاف رغم الزيادة الكبيرة في الأسعار ظلت غير متوفرة إلا عبر السوق السوداء .

 

الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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