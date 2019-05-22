الطيب مصطفى يقاضي (حسنين)

التاريخ: 22-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة أعلن رئيس حزب منبر السلام العادل، الطيب مصطفى تكليف مجموعة من المحامين لرفع دعوى قضائية ضد رئيس الجبهة الوطنية العريضة علي محمود حسنين. Advertisements ويعتزم مصطفى مقاضاة حسنين بتهمة (الكذب الضار) لجهة اتهامه بالمشاركة في الترتيب لانقلاب الإنقاذ في 30 يونيو 1989 حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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