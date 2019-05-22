حميدتي: توقيع الاتفاق مع الحرية والتغيير قريب

التاريخ: 22-مايو-2019
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أعلن نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن توقيع اتفاق قريب بين المجلس وقوى إعلان الحرية والتغيير. وشدد حميدتي خلال اجتماع بالأمانة العامة لمجلس الوزراء أمس، على ضرورة إنفاذ القانون على الجميع وتكثيف الجهود لإعادة الثقة للجهاز المصرفي.
وأشار دقلو حسب صحيفة الإنتباهة، إلى أهمية إعلاء قيم الوطنية ومصلحة الوطن والشفافية والعدل والصدق في العمل وتقديم الخدمات للمواطنين واستدامة الاستقرار والسلام وتحسين معاش الناس.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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