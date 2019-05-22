(500) مستقل يعلنون تحالفاً جديداً

أعلن نحو (500) مستقل عن كيان جديد باسم (التحالف السوداني للمستقلين) يشمل نواباً مستقلين في البرلمان المحلول والمجالس التشريعية الولائية.

وقال رئيس اللجنة التمهيدية للتحالف مبارك النور في مؤتمر صحافي أمس، إن التحالف سيقدم طلباً اليوم للقاء المجلس العسكري بغية تقديم رؤيتهم حول الراهن السياسي وسبل الحل، وأشار إلى أن رؤيتهم تتلخص في إيلاء حكم البلاد في الفترة الانتقالية لمستقلين فقط وإبعاد الأحزاب عن الحكم، لجهة أنها متشاكسة.

Advertisements

وقال مبارك حسب صحيفة الإنتباهة، إنهم سيسلمون المجلس العسكري قائمة بأسماء المستقلين المرشحين لإدارة الفترة الانتقالية في كل مستويات الحكم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)