مجموعة من مرضى السرطان يقطعون العلاج ويعتصمون في القيادة

دفعت المعاناة مجموعة من مرضى السرطان بمستشفى الذرة في الخرطوم خاصة الشباب، إلى قطع علاجهم والإقامة بميدان الاعتصام رافعين شعار “الطلقة ما بتكتل بكتل الإهمال”، مؤكدين تردي الأوضاع بالمستشفى وسوء بيئة العمل وعدم توفر العلاج، مطالبين بتوفير العلاج لجميع مرضى السرطان بصورة ميسرة.

وقال المريض مجدي حسين، (20) عاماً أمس، إنه يعاني من مرض سرطان القولون ومعه مجموعة من أصدقائه من المصابين الذين تعرف عليهم في رحلة العلاج، وظلوا يعانون بسبب عدم توفر العلاج بصورة ميسرة، بالإضافة إلى ارتفاع أسعاره، مضيفا أن الحراك الاحتجاجي كان بمثابة منبر لتوصيل رسالتهم للحكومة المدنية القادمة أن هناك مرضى يموتون بسبب الإهمال وتأخر الجرع المحددة بالرغم من أن العلاج حق مشروع، مبينا أنهم يطالبون بتوفير العلاج لمرضى السرطان.

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وكشف عدد من المرضى الآخرين عن قطعهم لجرعات العلاج الكيميائي للمشاركة في ميدان الاعتصام وتوصيل رسالتهم أن المرض ابتلاء ولن يتركهم وبدلا أن يموتوا من غير ترك ذكرى وأثر جميل من الأشرف لهم الموت في ميدان الاعتصام شعارهم “الطلقة ما بتكتل بكتل الإهمال” .

مؤكدين وبحسب صحيفة الجريدة، أن بقاءهم في الميدان سيعمل على توفير واقع علاجي أفضل للمرضى في المستقبل سائلين الله أن يمد في أعمارهم ليروا انتصار الإرداة الشعبية بتكوين الحكومة المدنية التي قالوا إنها ستعمل على بسط العدالة والمساواة وإعطاء الحقوق التي من بينها حق المرضى في العلاج.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)