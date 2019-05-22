ضبط شبكة بزي عسكري تستعد لتنفيذ مهام خاصة

التاريخ: 22-مايو-2019
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ضبطت قوة من الدعم السريع أحد أفراد شبكة إجرامية ينتحل صفات ملازم بالدعم السريع بأم درمان.
وقال مصدر من قوات الدعم السريع إن المتهم ضمن شبكة تمارس الاحتيال على المواطنين وأصحاب المحال التجارية ومحطات التزود بالوقود أقر بحصوله على زي عسكري خاص بالدعم السريع ومستلزمات أخرى من طرف ثالث طلب منه أن يكون في حالة استعداد لتنفيذ أي مهام يتم تكليفه بها حسب صحيفة الإنتباهة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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