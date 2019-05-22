ضبط شبكة بزي عسكري تستعد لتنفيذ مهام خاصة

التاريخ: 22-مايو-2019 فى : أخبار 0 مشاهدة ضبطت قوة من الدعم السريع أحد أفراد شبكة إجرامية ينتحل صفات ملازم بالدعم السريع بأم درمان. Advertisements وقال مصدر من قوات الدعم السريع إن المتهم ضمن شبكة تمارس الاحتيال على المواطنين وأصحاب المحال التجارية ومحطات التزود بالوقود أقر بحصوله على زي عسكري خاص بالدعم السريع ومستلزمات أخرى من طرف ثالث طلب منه أن يكون في حالة استعداد لتنفيذ أي مهام يتم تكليفه بها حسب صحيفة الإنتباهة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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