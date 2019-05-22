الترويكا: لن نتعامل إلا مع السلطة التي ينشدها الشعب السوداني

أكدت دول الترويكا “المتحدة، الولايات المتحدة، النرويج” أن أي نتيجة لا تؤدي الى تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الاساسية مع المدنيين، ستقود الى تعقيد في التعامل الدولي .

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نظراً لعدم إستجابتها لإردة الشعب السوداني الذي عبر عن رغبته في الانتقال الى حكم مدني، وأوضحت اللجنة في بيان منشور على صفحة السفارة الأمريكية بالخرطوم أمس، أن دول الترويكا لن تعامل إلا مع السلطة التي ينشدها الشعب السوداني .

والتي عبر عنها بوضوح في الانتقال لحكم مدني، وقالت الترويكا في بيانها وبحسب صحيفة السوداني، إنها تدرك الدور الذي يؤديه الجيش السوداني في حماية البلاد، والتوصل الى إتفاق يعكس إرادة الشعب ويساعد في تسهيل الدعم الدولي .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)