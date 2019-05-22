تورط أفراد من النظام السابق في بيع أصول للثروة الحيوانية

كشفت وزارة الثروة الحيوانية عن تورط أفراد من النظام المباد في بيع أصولها وممتلكاتها ، بجانب التنازل عنها لأغراض تتعلق بتحقيق مكاسب شخصية وسياسية ، بالإضافة إلى فرض الرسوم والجبايات ، فضلاً عن عدم إيفائهم بتنفيذ اللوائح والقوانين ، الأمر الذي افقدها القدرة على إدارة القطاع .

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وطالب العاملون بحسب صحيفة آخر لحظة بضرورة إعادة هيكلة الوزارة وإعادة أصولها من مؤسسة تسويق الماشية التي كانت تسهم في ضبط السوق المحلي والدولي وتحقيق الاكتفاء الذاتي ، ووصف العاملين بالوزارة تصدير إناث الإبل بأنه جريمة لتسببها في إهدار موارد مهمة للثروة الحيوانية ، بجانب إغلاق الأسواق العالمية على منتجات القطاع .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)