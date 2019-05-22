الأصم يكشف خيارات المرحلة المقبلة 

أكد وفد التفاوض بقوى الحرية والتغيير د. محمد ناجي الأصم ، استعدادهم وجاهزيتهم لاستخدام سلاح الإضراب والعصيان المدني حال عدم وصولهم مع المجلس العسكري لاتفاق بشأن تسليم السلطة لحكومة مدنية .

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وقال الأصم إن جميع الخيارات أمامهم متاحة ، وعزا تعثر المفاوضات لتمسك الطرف الثاني برئاسة مجلس السيادة بجانب تقليل نسبة المدنيين في المجلس ، وهي ذات المطالب التي رفعتها قوى الحرية والتغيير من اليوم الأول ، لافتاً إلى استمرار المباحثات بينهم والعسكري عبر اللجنة الفنية المشتركة المكونة من الجانبين .

وأكد بحسب صحيفة آخر لحظة استمرار الاعتصام ومواكب الحراك السلمي من خلال الاستمرار في وضع جداول زمنية للعمل الجماهيري ، بإعتبارها واحدة من كروت الضغط لتحقيق أهداف الثورة والتغيير ، والمتمثلة في مدنية السلطة الانتقالية بكافة صلاحياتها التنفيذية والتشريعية .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)