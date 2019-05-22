الشرطة تحقق بشأن تداول صور جوازات لرموز النظام السابق

كشفت قوات الشرطة عن شروعها في إجراء تحقيق عاجل بشأن صور جوازات لمولاطنين تم تداولها بوسائل التواصل الاجتماعي في إشارة لإنتهاك خصوصية وسرية تلك الوثائق . وقال المكتب الصحفي للشرطة في تعميم، إن التحقيق أسفر عن تحديد المسؤولية والشخص الذي قام بتصوير صفحة الجوازات الاولى وسيتم تقديمه للمحاسبة القانونية . Advertisements مؤكدة وبحسب صحيفة السوداني، أن أمن الوثائق والمستندات وأسرار المواطنين في أيد أمينة ولا مجال للمساس بها أو سوء إستخدامها . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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