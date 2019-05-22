التاريخ: 22-مايو-2019
10 مشاهدة
تبنت قوى إعلان الحرية والتغيير موفقاً جديداً بشأن التفاوض مع المجلس العسكري حول نسب المشاركة في المجلس السيادي ورئاسته. وأعلن تجمع المهنيين السودانيين بداية خطوات التصعيد الثوري بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري، بفتح دفتر الحضور الثوري لإعلان العصيان المدني والإضراب السياسي العام.
وعلمت مصادر إن اللجان التنسيقية في قوى الحرية والتغيير درست خلال اجتماعاتها في الساعات الماضية نتائج المباحثات مع المجلس العسكري، وتبنت موقفاً جديداً يرجح أن تطرحه خلال جولة المفاوضات الجديدة التي تستأنف غداً الخميس.
في الأثناء قال قيادي بالحرية والتغيير حسب صحيفة الإنتباهة – اشترط حجب اسمه – إن الموقف الجديد الذي ستطرحه الحرية والتغيير، يتمثل في قبولها مناصفة مقاعد مجلس السيادة بين المدنيين والعسكر، فضلاً عن موافقتها على أن تكون رئاسة الفترة الانتقالية المحددة بثلاث سنوات دورية بين الطرفين على أن يكون رئاسة النصف الأول من الفترة الانتقالية للعسكر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر (قوى التغيير) تتبنى موقفاً جديداً واستئناف المفاوضات غداً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.