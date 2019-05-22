شركات صينية تطالب “بوينغ” بتعويضات المادية ضخمة عن طائرتها “737 ماكس”

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

طالبت شركة “Air China” الجوية الصينية من شركة “بوينغ” الأمريكية بتعويض خسائرها المادية التي تسبب فيها عدم استخدام طائرات “737 ماكس” بعد كارثتي إندونيسيا وإثيوبيا.

وكتبت وكالة “شينخوا” الصينية، اليوم الأربعاء: “طالبت شركة “Air China” من شركة “بوينغ” بتعويض خسائرها التي تسبب فيها الوقف الطويل لاستخدام طائرات “737 ماكس” وعدم تسليم شركة بوينغ الطائرات التي اشترتها الصين، في الموعد الضروري”.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من توجيه شركة “China Eastern Airlines”، المطالب نفسها إلى شركة “بوينغ”.

وتحطمت طائرة “بوينغ 737 ماكس” التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في 10 مارس الماضي في الأراضي الإثيوبية، الأمر الذي أسفر عن مقتل 157 شخصا. وقبلها في 29 أكتوبر عام 2018 تحطمت طائرة من الطراز نفسه تابعة لشركة “Lion Air” الإندونيسية في ظروف مماثلة، ما أدى إلى مصرع 189 شخصا.

واعترف رئيس شركة “بوينغ”، دينيس ميلينبرغ، في وقت سابق بأن خطأ في عمل نظام محاكاة الطيران وقع على متن كلا الطائرتين المنكوبتين قبل تحطمهما. وقرر عدد كبير من بلدان العالم، بما فيها روسيا والولايات المتحدة وبلدان الاتحاد الأوروبي، تعليق استخدام الطائرات من هذا الطراز لأسباب

روسيا اليوم