بوتين وميركل وماكرون يؤكدون التزامهم الكامل بالتعاون مع إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: أفاد المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أكدوا اليوم الثلاثاء، التزام روسيا وفرنسا وألمانيا بالتعاون المتبادل المنفعة مع إيران في المجالين التجاري والاقتصادي.

وجاء في بيان الكرملين: “خلال مناقشة الوضع حول خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني، تمت الإشارة إلى أهمية الحفاظ على هذا الاتفاق، الذي يعد عاملاً رئيسيًا في الحفاظ على الاستقرار والأمن الدوليين. وأكدت التزام روسيا وفرنسا وألمانيا لتعزيز التعاون متبادل المنفعة مع إيران في مجال التجارة الاقتصادية”. سبوتنيك المادة السابقة واشنطن تمنح أنقرة أسبوعين فقط للتخلي عن منظومة “إس 400” الروسية المقالة القادمة مقتل 6 أشخاص وإصابة أكثر من 200 باحتجاجات في العاصمة الإندونيسية جاكرتا

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