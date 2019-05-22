حميدتي يوجه الدعم السريع بالإستعداد ١٠٠% والتعامل مع المواطنين بالحسنى في أي تظاهرة ويقول: حتى نخرج البلاد من الظلمات إلى النور

وجه نائب رئيس المجلس العسكري الفريق أول محمد حمدان دقلو قوات الدعم السريع بالإستعداد والجاهزية التامة وجدد توجيهاته بعدم الإعتداء على المواطنين حاثاً إياها بالتعامل معهم بالحسنى والمنطق.

وقال الفريق أول دقلو مخاطباً قوة كبيرة من الدعم السريع بمعسكر وادي سيدنا بمحلية كرري، مساء يوم (الثلاثاء) خلال سلسة إفطاراته الرمضانية بإرتكازات الدعم السريع، قال (هناك حاجات كثيرة بتحصل _ لم يسمها _ وأضاف نحن الآن واقفين في جبهات كثيرة، لذلك خليكم جاهزين ومستعدين ١٠٠%).

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ونبه القوة قائلاً، (الخدمة لا بد أن تكون يقظة ٢٤ ساعة، والديدبان لا يغفل، وزاد أفهموا كلامي دا كويس، حتى نخرج بالبلاد من الظلمات إلى النور).

وجدد نائب رئيس المجلس العسكري توجيهاته لقوات الدعم السريع بعدم الإعتداء على المواطنين قائلاً (مافي زول يعتدي على مواطن، وما دايرين غلط، وإذا حدثت أي مظاهرات في اي موقع ما تعتدوا على زول، وأتعاملوا معاهم بالحسنى والحوار والمنطق).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)