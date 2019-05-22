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المنتج المصري حمادة إسماعيل بصحبة الهضبة ودينا الشربيني وأحمد عز

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نشر المنتج المصري حمادة إسماعيل، عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمعه مع الفنانين المصريين: "الهضبة عمرو دياب، والفنان أحمد عز والفنانة الشابة دينا الشربيني".

وأشاد إسماعيل، بدينا الشربيني ونجاح مسلسلها "زي الشمس"، الذي يعرض حاليًا ضمن السباق الرمضاني.

وعلق قائلًا: "الف مبروك يا دوندون ،، مسلسل جامد وآداء عالمي"

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ويُعرض مسلسل "زي الشمس" خلال شهر رمضان على قناة MBC مصر يوميًا الساعة 10 مساء و4 فجرًا و5 عصرًا، وعلى MBC  مصر 2 الساعة 1 ظهرًا و8 مساءً و12 منتصف الليل.

 

وتدور أحداثه في إطار درامي مثير، حيث تتبع المحامية نور "دينا الشربيني" قاتل مجهول بعد قتل شقيقتها فريدة "ريهام عبد الغفور" وبينما تشتبه نور في كل من حولها، ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم أحمد داوود، أحمد صلاح السعدني، سوسن بدر، جمال سليمان، أحمد مالك، عمر السعيد وهو من تأليف مريم نعوم وإخراج سامح عبد العزيز.

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