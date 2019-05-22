تمديد فترة سداد استقطاعات السكر بولاية شمال كردفان

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

قال عضو تجمع المهنيين بولاية شمال كردفان مصطفي يوسف أبو راسين أن والي ولايه شمال كردفان المكلف اللواء ركن محمد الخضر وافق علي تمديد فترة سداد إستقطاعات سكر رمضان للموظفين والعاملين بمؤسسات الدوله بالولاية.

وأضاف ابو راسين في تصريح لوكالة السودان للأنباء ان فترة التسديد المتفق عليها ستكون (9) أشهر بدلاً من (6) أشهر لافتاً إلى أن الخطوة ستخفف علي شرائح واسعة من الموظفين.

في غضون ذلك إمتدح القيادي بالتجمع عبدالوهاب احمد هاشم ما اسماه بالتناغم المستمر بينهم وبين حكومة الولاية في كافة القضايا.

وذكر عبدالوهاب أن إنفاذ المطالب التي ثار من أجلها الشارع بشمال كردفان تمضي بشكل جيد