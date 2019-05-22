50 شركة لتأهيل منظومة الري بمشروع الجزيرة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : قطع اللواء الركن أحمد حنان أحمد صبير والي ولاية الجزيرة المكلف أن نجاح مشروع الجزيرة يعد المخرج الحقيقي للاقتصاد القومي. وأعلن الوالي لدى لقائه بمكتبه صباح اليوم المهندس أحمد حماد وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء دعم وسند كافة شركاء الانتاج ليعود مشروع الجزيرة قاطرة للاقتصاد الوطني. من جانبه أكد حماد تأهيل 50 شركة لتأهيل منظومة الري مستعرضاً سير العمل في تطهير القنوات وازالة الحشائش والاطماء والأعمال الميكانيكية. وجدد التزامهم بتطهير كافة الترع وتجهيز أبوعشرينات واستمرار العمل في الحفر لإنشاء وحدة اسعافية لمعالجة أي طارئ وفك اختناقات الري.

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