السودان يوقع على وثيقة مشروع بتكلفة “7” مليون دولار 

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وقعت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادى مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على وثيقة مشروع الطلمبات الشمسية لاستدامة الزراعة في السودان بولاية نهر النيل بتكلفة بلغت 7 مليون دولار ، منها 6.4 مليون دولار من منظمة التعاون الدولي الكورية و600 ألف دولار من برنامج الأمم المتحدة الانمائي بجانب مساهمة عينية من حكومة السودان بتكلفة تقدر بواحد مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى استدامة الزراعة من خلال ترقية استخدام الطاقة الشمسية لري الأراضى الزراعية بدلاً عن طلمبات الديزل في إطار تعزيز مرونة تكيف الأفراد مع تغير المناخ، والضغوط البيئية والمخاطر الطبيعية من خلال استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة.

وقال وكيل وزارة المالية (الوزير المكلف ) د.عبدالمنعم محمد الطيب خلال حفل التوقيع أن التعاون الوثيق بين حكومة السودان ومنظومة الأمم المتحدة في السودان منذ فترة طويلة كان له أثراً كبيراً في دعم التنمية بالسودان.