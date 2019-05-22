بالصورة : الاعتداء على مقيم سوداني بالسعودية ونهبه بعد كسر أطرافه

تعرض مقيم سوداني بمدينة جدة غربي المملكة العربية السعودية إلى إعتداء من قبل عصابة ينحدر أفرادها من دولة إفريقية مجاورة، يوم الاثنين، أدى إلى كسور في أطرافه بحسب ما نقل محرر “أخبار الخليج 365”.

وقال مقربون للسوداني، أن مجموعة إعتدت عليه بشراسة وأصابته إصابات بالغة أدت إلى كسور في أطرافه، ونهبته مبلغ ٥ ألف ريال وهاتفه الجوال، ولاذت بالفرار.

وتم إسعافه إلى إحدى مشافي مدينة جدة، حيث خضع إلى عمليات جراحية عاجلة لزم على إثرها السرير الأبيض.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)