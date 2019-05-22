أثار احد الشباب المعتصمين بالقيادة العامة بكاء الكثير من الثوار حيث كان يعيش حالة مأساوية وينخرط في موجة من البكاء بسبب احداث العنف التي جرت بمنطقة التروس بساحة الاعتصام التي راح ضحيتها عدد من الثوار موضحا بانه كان شاهد عيان على اصابتهم بالطلق الناري الحي.
واوضح الشاب انه ظل مرابطا بساحة الاعتصام منذ يوم السادس من ابريل وان اسمه عادل عوض من منطقة (العرشكول) بولاية النيل الابيض كان يدرس بالجامعة الاهلية مشيرا الى انه كان يلعب لفريق تريعة البجا بالدوري الممتاز .
وأكد عادل بانه لن يبارح ساحة الاعتصام الا بعد تشكيل الحكومة المدنية بجانب القصاص لكل اخوته الشهداء الذين راحوا ضحية الاعتداء بالنار . ويذكر ان الشاب الثائر ظل يحمل لافتة مكتوب عليها (من اجل الشهداء نصبها طول الزمن).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: حالة مأساوية للاعب بالدوري الممتاز معتصم بالقيادة العامة فقد (اخوته) رميا بالرصاص في حوداث التروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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