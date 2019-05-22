رسمياً..الهلال يفسخ عقد اثنين من لاعبيه

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
أعلن نادي الهلال عن إنهاء تعاقده مع اثنين من لاعبيه البرازيلي جيوفاني والمالي ديارا وذلك اليوم”الثلاثاء” بمكاتب اتحاد كرة القدم السوداني.
وقال عضو مجلس الهلال عبد اللطيف هارون في تصريح مقتضبٍ لـ”باج نيوز” إن الإجراءات تمّت وفق القانون، وإنّه تمّ إيداع كل مستحقاتهما باتحاد الكرة.
ومؤخرًا، دفع رئيس الهلال أشرف سيد أحمد الكاردينال باستقالته من منصبه في أعقاب وداع الفريق لبطولة الكنفدرالية بعد الخسارة أمام النجم الساحلي بخمسة أهداف مقابل هدف في مجموع المباراتين.
وكان نادي الهلال قد أمنّ في وقتٍ سابق الإبقاء على الأوغندي جمال سالم وإدريس أمبومبو في كشف الفريق
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