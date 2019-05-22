إتحاد الكرة يوضح موقفه من أزمة المريخ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

كشف اتحاد كرة القدم السوداني عن موقفه بشأن أزمة نادي المريخ بعدما فجّر الصادق مادبو أمين المال مفاجأة بأحقيته بالمنصب بعد عودته من فرنسا مؤخرًا.

وعضو مجلس المريخ الصادق مادبو، كان قد عين مساعدًا لرئيس النادي محمد الشيخ مدني إبان الاتفاقية التي رعتها ولاية الخرطوم وأدّت إلى مجلس وفاقي بعد استقالات متلاحقة للمجلس المنتخب.

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وقال نائب رئيس اتحاد الكرة ورئيس اللجنة القانونية محمد جلال في تصريحٍ لـ”باج نيوز” إنّ لجنته لم تصدر أية خطاب بشأن المريخ، مؤكدًا أنّ الخطاب الذي أعلن مؤخرًا كان بسبب الأزمة الناشبة في نادي المريخ سابقًا.

وحضّ اتحاد الكرة مجلس المريخ بالإسراع في عقد الجمعية العمومية الخاصة بالنظام الأساسي من أجلّ التمهيد لانتخاب مجلس جديد.

ومنذ عودة الصادق مادبو من فرنسا، اندلعت الأوضاع في نادي المريخ إثر مطالبته بتولي أمانة المال في المجلس، لتتطور الأمور وتؤدي إلى استقالة مجموعة ما يسمى بـ”الوفاق” بقيادة محمد الشيخ مدني وعضوية آخرين، والتي جاءت بمباركة وزارة الشباب والرياضة وولاية الخرطوم.