حميدتي رداً على التلويح بالإضراب العام اي زول يضرب عن العمل يمشي بيتهم طوالي جاهزون بالبدلاء

قال نائب رئيس المجلس الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان حميدتي، الثلاثاء، رداً على التلويح والتعبئة للإضراب العام للضغط على المجلس الإنتقالي اي زول يضرب عن العمل يمشي بيتهم طوالي وجاهزين بالبدلاء والحكاية ما زي زمان، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”

وتحدث “حميدتي” عن تحوطاتهم لأي إضراب قائلا: كل شىء مرتبين أمرنا فيهو مهندسي الكهرباء والمياه موجودين، ماعندنا مشكلة في أي حاجة الدور دا مازي الاضراب القديم، اي زول يضرب عن العمل يمشي بيتهم طوالي، لانو نحن شغالين صاح وبنرضي ربنا ، وحواء والدة والشعب السوداني دا بالملايين فيهو الدكتور والمهندس وغيرهم.

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وقال “حميدتي” أي زول أضرب يمشي بيتو على طول مايرجع تاني للمؤسسة الكان فيها، ولايمكن أن تكون ضد عمل إنساني، تترك مريض في عملية وتضرب عشان الناس ديل، هذا كلام عيب وغير صحيح.

مضيفاً لانمنع حرية التعبير، وإذا حصلت أي حاجة تفاهموا بالحسنى.

وكانت قوى الحرية والتغيير، قد بدأت حملة عبر مواقع التواصل لتهيئة العاملين بالمؤسسات الحكومية والخاصة لإضراب عام، للضغط على المجلس العسكري، في حال عدم تحقيقها مطالبها على طاولة التفاوض.

وقال المهندس “خالد عمر ” عضو وفد التفاوض القيادي بالمؤتمر السوداني لقناة العربية يوم الاثنين بأنهم قد اتفقوا مع المجلس الإنتقالي عل ٩٥% من القضايا وتبقى اليسير، وسنذهب في مسار مستقيم للثورة كما هو الحالي، ملمحا لعدم التصعيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)