النيابة العامة تكشف تفاصيل تصدي قُوة من جهاز الأمن لقوة مُكلّفة بتنفيذ أمر قبض وتفتيش منزل “قوش”

التاريخ: 21-مايو-2019
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كَشَفَت النيابة العامة، أنّ قُوة من جهاز الأمن والمخابرات تَصَدّت لقوة شرطية، مُكلّفة بتنفيذ أمر قبض وتفتيش منزل ﻣﺪﻳﺮ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﻷﻣﻦ والمخابرات ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻠﻪ “قوش”، بدعوى جنائية أمام نيابة مكافحة الثراء الحرام والمال المشبوه.
وأكّدت النيابة في بيان لها اليوم (الثلاثاء) ﺇﻧﻪ ﺑﺘﺎﺭﻳﺦ ٢٠ ﻣﺎﻳﻮ ٢٠١٩ ﻡ ﻋﻠﻰ ﺇﺛﺮ ﺩﻋﻮﻯ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﺜﺮﺍﺀ ﺍﻟﺤﺮﺍﻡ ﻭﺍﻟﻤﺸﺒﻮﻩ ﺍﻟﻤﺘﻬﻢ ﻓﻴﻬﺎ ﺻﻼﺡ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ، ﺗﺤﺮﻛﺖ ﻗﻮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻳﺮﺃﺳﻬﺎ ﺿﺎﺑﻂ ﺑﺮﺗﺒﺔ ﻋﻤﻴﺪ ﻭﺗﺤﺖ ﺍﻹﺷﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ﻭﻛﻴﻞ ﺃﻭﻝ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻭﻭﻛﻴﻞ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺃﻣﺮ ﺍﻟﻘﺒﺾ ﻭﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺰﻝ (قوش).
وأوضح البيان، بحسب الصيحة الآن – أنّ القوة المُكلّفة بحراسة منزل “قوش” والتابعة لجهاز الأمن والمخابرات، رَفَضَت تنفيذ الأمر أمام وكلاء النيابة العامة، وتذرّعت بأنّها لم تصدر لها (تعليمات)، وأضاف بأنّ القوة قفزت إلى أكثر من ذلك ووجّهت العربة المُسلحة (بالدوشكا) نحو عربة أعضاء النيابة العامة، وقاومت تنفيذ الأمر بالقبض والتّفتيش، كَمَا هَدّدَت القوة المُنفِّذة للأمر باستخدام السلاح الناري على مرأى ومسمع وكلاء النيابة مُصدِّري الأوامر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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