الدعم السريع تضبط مجموعة مسلحة ببحري

التاريخ: 21-مايو-2019 فى : أخبار 43 مشاهدة ضبطت قوات الدعم السريع مجموعة مسلحة بمنطقة الخرطوم بحري. وقالت القوات بحسب الإنتباهة أون لاين نقلاً عن صفحة قوات الدعم السريع الرسمية على الفيس بوك – وقالت إن معلومات تلقتها استخبارات قوات الدعم السريع بوجود مجموعة مسلحة بالخرطوم بحري، وتحركت فوراً لتلقي القبض على المتهمين وتم تسليمهم والسلاح للجهات العدلية تمهيداً لتقديمهم لمحاكمات عادلة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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