"تجمع المهنيين": ترتيبات لإعلان ساعة "الصفر" للعصيان المدني

أعلن تجمع المهنيين، الثلاثاء، عن ترتيبات للإعلان عن “إضراب سياسي عام”، بعد تعثر المفاوضات مع المجلس العسكري الانتقالي، بشأن تسليم السلطة للمدنيين، قال إنه يعمل على استكمال تلك الترتيبات من أجل تحديد ساعة الصفر، وإعلان العصيان المدني والإضراب العام بجداول معينة”.

وقال تجمع المهنيين في بيان صدر، يوم الثلاثاء، إنه “سيفتح دفتر الحضور الثوري للإضراب السياسي العام، من أجل تمام الوصول للانتصار”، وقال البيان “ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.

وأضاف “نعمل من أجل الوصول لاتفاق عاجل ومرضٍ يلبي طموحات الشعب السوداني ويحقق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة (..) وستواصل اللجان الفنية بين الطرفين أعمالها”.

وقال بيان مشترك صدر في ختام جلسة التفاوض بين الطرفين التي انعقدت بالقصر الجمهوري ليل الإثنين، “ما تزال نقطة الخلاف الأساسية عالقة بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري حول نسب التمثيل ورئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.