الشرطة السودانية تكون لجنة لمراجعة التجنيس

أصدرت الشرطة السودانية اليوم الثلاثاء قرارا قضى بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس والممنوحة بموجب المادة (9) من قانون الجنسية السودانية. وأوضح تعميم صادر من الشرطة أن اللجنة الفنية تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس والتي صدرت خلال ‏ الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.

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