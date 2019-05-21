الشيوعي: تمسك العسكري بأغلبية مجلس السيادة يؤدي على عزلة البلاد

قال الحزب الشيوعي السوداني، إن تمسك المجلس العسكري الانتقالي ان تكون له الرئاسة والاغلبية في مجلس السيادة؛ سيؤدي الى عزلة السودان في المجتمع الدوليوالاقليمي ولن يوفر الفرصة لتحقيق السلام في مناطق النزاعات والحروب.

وأضاف في بيان صادر من اللجنة المركزية للحزب؛ اليوم الثلاثاء؛ ان تعنت المجلس العسكري يؤثر سلبا على إقامة دولة مدنية؛ وتحقيق اهداف الثورة في تصفية بقايا النظام البائد؛ وحل المليشيات التابعة للنظام واعادة هيكلة جهاز الامن والمخابرات.

واعتبر المجلس العسكري امتداد للنظام السابق لانه ابقى على رموز النظام في مواقعهم القيادية في جهاز الدولة وعلى المليشيات والمنظمات التابعة للنظام حتى يسهل عودة النظام تدريجيا ووفق خطة معدة سلفا يساهم فيها المجتمع الاقليمي والدولي لاعادة مشروع (الهبوط الناعم) حفاظا على مصالحهم الطبقية.

واتُهم الحزب الشيوعي؛ المجلس العسكري بتسهيل هروب العباس شقيق الرئيس المخلوع عمر البشير لتركيا ومدير جهاز الأمن والمخابرات السابق صلاح قوش الذي رشحت الانباء عن جولات يقوم بها بالخارج.

وجدد تمسكه بموقف قوى الحرية والتغيير ان تكون رئاسة واغلبية مجلس السيادة مدنية تضم ممثلين لاقاليم السودان الستة وامراة واقلية من العسكريين تمثل رمزا للوحدة في التنوع مع مراعاة خصوصية جنوب كردفان والنيل الازرق.

ودعا البيان الى تصعيد العمل السلمي من إضرابات وتظاهرات وصولا للاضراب السياسي العام والعصيان المدني لانهاء الديكتاتورية العسكرية واقامة البديل الديمقراطي والدولة المدنية