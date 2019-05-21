وزارة الداخلية : 76 شخصا يتنافسون على رئاسة الجزائر

قال بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر، إن هناك 76 رسالة مودعة تعلن نيتها للترشح.

وأكدت الوزارة أن تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسي، يوم 4 يونيو، وصل إلى 76 رسالة، حسب صحيفة "الخبر" الجزائرية.

وأكد البيان أن "الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، والموقوفة إلى غاية يوم الاثنين 20 مايو 2019، تتمثل في إيداع 76 رسالة نية للترشح".

ويحدد القانون الجزائري للانتخابات أجل تسليم ملفات استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية بـ45 يوما من تاريخ استدعاء الهيئة الناخبة والذي تم يوم 9 أبريل الماضي.

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كان الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة (81 عاما) قد أخطر، يوم الثاني من أبريل الجاري المجلس الدستوري باستقالته من منصبه وإنهاء فترة ولايته الرئاسية قبل موعدها المقرر في 28 أبريل الجاري.

وفي اليوم التالي أقر المجلس الدستوري الجزائري، رسميا شغور منصب الرئيس، مما يعني تولي رئيس مجلس الأمة (الغرفة العليا للبرلمان) رئاسة البلاد لمدة 90 يوما تجري خلالها انتخابات رئاسية.

وجاءت استقالة بوتفليقة والتطورات اللاحقة على خلفية مظاهرات حاشدة عمت الجزائر منذ 22 فبراير الماضي، رفضا لترشح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة أو تمديد ولايته الرابعة.

وتعيش الجزائر منذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل الماضي، على وقع اعتقالات واستدعاءات تكاد تكون يومية لأطراف عديدة أغلبها كان شديد القرب من رئاسة الجمهورية.