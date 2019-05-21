مياه الخرطوم: اعتداء على الخط الناقل لمياه (الـ52 المنارة) من قبل مجهولين وسرقة البلف الرئيسي

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أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن تعرض الخط الناقل للمياه من محطة الـ52 المنارة المتجه إلى محلية أم بدة شمال ودار السلام، إلى اعتداء من قبل مجهولين أسفر عن سرقة بلف التحكم الرئيسي للخط.

وأبان مدير مياه محلية أم بدة مهندس إسماعيل عبد الرحمن بحسب الصيحة الآن – أن الهيئة أعادت تركيب بلف جديد بعد سرقة الأول، ولكنه تعرض للسرقة للمره الثانية، مبيناً أن تكرار السرقة سيعرض الخط الناقل لإشكالات ستؤدي إلى توقفه، موضحاً أن الهيئة لا تمتلك احتياطي من نوع هذه البلوفة، مناشداً المواطنين في المنطقة بمراقبة الخط لضمان استمرار إمداد المياه، داعياً المواطنين ضرورة التبليغ الفوري على من يقفون وراء هذه السرقات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)