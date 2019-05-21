الداخلية : لجنة لمراجعة الجنسيات السودانية الممنوحة بـ”التجنس”

التاريخ: 21-مايو-2019
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أصدر المدير العام لقوات الشرطة قراراً قضى بتكوين لجنة فنية متخصصة لفحص ومراجعة الجنسيات السودانية بالتجنس والممنوحة بموجب المادة (9) من قانون الجنسية السودانية.
وأوضح تعميم صادر من الشرطة بحسب سونا – أن اللجنة الفنية تختص بمراجعة كل الجنسيات بالتجنس والتي صدرت خلال الفترة السابقة ومدى استيفائها للشروط والضوابط القانونية.
يذكر أن اللجنة الخاصة بحصر ودراسة طلبات منح الجنسية السودانية بالتجنس والصادرة بالقرار رقم(2016/850م) قد تم إيقاف أعمالها في وقت سابق بقرار من المدير العام لقوات الشرطة.
تأتي لجنة المراجعة والفحص استكمالاً للقرار الخاص بإعادة النظر في الوثائق الممنوحة حفاظاً للهوية السودانية وصوناً لوثائق الهوية.
وأمهل المدير العام لقوات الشرطة فترة أسبوعين للجنة لرفع توصياتها بعد فحص كل الحالات توطئة لرفعها للجهات السيادية لاتخاذ القرار بشأنها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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