مصر: منحة الدواء رد دين لوقفة الشعب السوداني

قالت مصر إن منحة الدواء التى قدمتها للسودان وكل ما يمكن أن تقدمه، رد دين للشعب السوداني على وقفته معها في كل المناسبات التاريخية.

وعبر السفير المصري بالخرطوم، حسام عيسى، عن شعوره بالتفاؤل بمضي السودان قدماً.

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وأكد خلال حفل تدشين والي الخرطوم لتوزيع أدوية المنحة المصرية، استعداد بلاده وجاهزيتها لتقديم الخدمات في مختلف المجالات للشعب السوداني، وعلى رأسها الجانب الطبي، مبيناً أن أمن واستقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، وأن هنالك علاقات اجتماعية وثقافية وجغرافية ومائية وزراعية، مما يدل على وحدة المصير المشترك.

من جانبه، أشاد والي الخرطوم بحسب الشروق – بالدعم المصري للسودان، البالغ (25) طناً من الدواء، والذي يضم (88) صنفاً من الأدوية والمستهلكات الطبية، وحيا مصر حكومة وشعباً، لوقوفها مع الشعب السوداني في كل الظروف، وشكر الوالي القائمين على أمر الصندوق وعملهم الجاد في تقديم الخدمة الصحية للمواطن، رغم الظروف التي تمر بها البلاد.

وفي ختام التدشين تم تكريم وكيل وزارة الصحة والسكان المصري وقائد القوات الجوية المصرية والسفير المصري بالخرطوم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)