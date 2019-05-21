"الترويكا" تمسك الجيش بالسلطة سيودي الى تعقيد التعامل مع السودان

قالت دول الترويكا، أن أي محادثات بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ لا تؤدي الي تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الاساسية عند المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني بوضوح في الإنتقال إلى حكم مدني.

وأشارت في بيان اليوم الثلاثاء الى ان تمسك الجيش بان يكون له السلطة العليا في الفترة الانتقالية سيؤدي إلى تعقيد التعامل الدولي، و سيجعل من الصعب على بلداننا العمل مع السلطات الجديدة لدعم التنمية الإقتصادية في السودان؛ وقالت "ندرك ان الجيش له دور يلعبه في حماية امن السودان".

وأكدت اللجنة الثلاثية لدول الترويكا (المملكة المتحدة، الولايات المتحدة و النرويج) انها تتابع عن كثب التطورات في المحادثات بين المجلس العسكري الإنتقالي وقوى الحرية و التغيير بشأن نقل السلطة إلى مؤسسات بقيادة مدنية.

وحثت الأطراف على إستئناف المحادثات بسرعة و التوصل إلى إتففاق يعكس إرادة الشعب و يساعد في تسهيل الدعم الدولي؛ واكدت ان السودان يحتاج على وجه السرعة إلى إتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الإستقرار و بناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل.