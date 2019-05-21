قالت دول الترويكا، أن أي محادثات بين المجلس العسكري الانتقالي بالسودان وقوى إعلان الحرية والتغيير؛ لا تؤدي الي تشكيل حكومة بقيادة مدنية وتضع سلطة الحكم الاساسية عند المدنيين، لن تستجيب لإرادة الشعب السوداني بوضوح في الإنتقال إلى حكم مدني.
وحثت الأطراف على إستئناف المحادثات بسرعة و التوصل إلى إتففاق يعكس إرادة الشعب و يساعد في تسهيل الدعم الدولي؛ واكدت ان السودان يحتاج على وجه السرعة إلى إتفاق بين الأطراف ينهي هذه الفترة من عدم اليقين وعدم الإستقرار و بناء توافق وطني في الآراء بشأن المستقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر "الترويكا" تمسك الجيش بالسلطة سيودي الى تعقيد التعامل مع السودان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.