ماذا دهانا ايها الناس.. بقلم الطيب مصطفى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> لم استغرب من حملات الشيطنة التي يشنها الشيوعيون واذيالهم للشيخ الدكتور عبدالحي يوسف ولدكتور محمد علي الجزولي ولكل من تصدى لباطلهم فهذا متوقع من شياطين الانس الذين ابتلي بهم السودان وذاق من كيدهم ومؤامراتهم منذ ما قبل الاستقلال فما نشهده هذه الايام من ارهاب يمارسونه على معارضيهم قليل من كثير من الدماء والدموع التي اسالوها خلال مسيرتهم الموبوءة بكل صنوف القذارة والانحطاط في شتى انحاء السودان فهم تقريبا وراء اي تمرد اشتعل في السودان وخلف كل كارثة حاقت به وبشعبه الكريم.

> اقول ذلك بين يدي خبر صحافي تم تداوله يقول بأن (التحالف الديمقراطي للمحامين) سيشرع في تدوين بلاغات ضد عبدالحي يوسف والجزولي واخرين!

> (شوفوا) بالله عليكم كلمة (الديمقراطي) التي يستخدمها اولئك الشموليون من اعداء الديمقراطية الذين يتهمون عبدالحي والجزولي بتحريض المجلس العسكري (للخروج والتصدي للمعتصمين)!

> ثم اقرؤوا خبرا اخر لنفس ذلك التحالف الشيوعي يتهم فيه الشيخ عبدالحي باصدار فتوى بقتل المتظاهرين بالرغم من ان من نقلت عنه تلك الكذبة ، وهو بروف محمد عثمان صالح ، اصدر بيانا نفى فيه ما نقله عنه افاك اثيم بقصد الاساءة للشيخ الجليل.

> اقول في المقابل اننا والله لن نسكت عن هذه الاتهامات التي يعلم اولئك السفهاء انها مجرد خزعبلات واكاذيب لن تصمد دقيقة واحدة امام الحقيقة الساطعة وسنواجههم بالقانون حتى نردهم على اعقابهم خاسرين فقد جمعتنا المحاكم ضد قياداتهم امثال ابوعيسى وغيره فاسالوهم (ان كانوا ينطقون)!

> ما اصدق المثل العربي: (رمتني بدائها وانسلت) فبدلا من ان يستحوا من اغلاقهم الشوارع والكباري والسكة حديد بالمتاريس ومن التضييق على حياة ومعايش الناس وتعطيل دولاب العمل في الدولة بالمخالفة للقانون يفتحون بلاغات ضد الآخرين بتهم جزافية تافهة يعلمون انها مجرد اكاذيب لم يقصدوا بها الا ارهاب اعدائهم ممن يعلمون انهم هم الترياق المضاد لكل حراكهم الشيطاني لاخضاع هذه البلاد لتسلطهم وجبروتهم.

> اقرؤوا بالله عليكم هذا المانشيت في احدى صحف الامس الموالية لهم: (التجمع المهني للطيران المدني يهدد بقفل المجال الجوي) ثم اقرؤوا مانشيتا في صحيفة (كانت) تناصبهم العداء قبل ان تتحول الى صفهم: (مهنيو الطيران المدني يهددون بـ (متاريس الجو)!

> يقول متن الخبر: ( هدد التجمع المهني للطيران بالتصعيد وقفل المجال الجوي حال اي مماطلة او تاخير في عملية الانتقال السلس للسلطة وفقا لبنود اعلان الحرية والتغيير)!

> بالله عليكم هل يحدث هذا في اية دولة في العالم؟. اليست هذه شريعة الغاب بعينها تمشي على قدمين وهل يجوز لدولة محترمة ان تسمح لاحد موظفيها (المتمردين) ان يصدر مثل هذا التصريح الخارج على القانون؟!

> والله العظيم لو كنت في مقام اصحاب القرار لما ترددت لحظة في اعتقال هذا المتمرد الذي هرف بهذا الكلام الساقط.

> سيكتب بعض سفهاء الفيس بوك والسوشال ميديا غدا ان الطيب مصطفى يحرض على اعتقال احد المواطنين كما قالوها من قبل عن المعتصمين .. اقولها مجددا: نعم انا احرض على إعمال القانون حتى نحافظ على دولتنا من ان تصبح غابة يغتالها اولئك المتوحشون.

> اقولها الان واقولها غدا ان على المجلس العسكري ان يوقف مثل هذا العبث فيكفي ما جره عدم تعامله مع تمدد الاعتصام خارج المساحة المحددة امام القيادة العامة ثم لجوء قوى الحرية والتغيير او بعض فصائلها المتمردة الى استخدام المتاريس لاغلاق الشوارع والكباري والسكة حديد بل وتحطيم سور جامعة الخرطوم وكسر الانترلوك من الشوارع لاستخدامه في ممارساتهم القبيحة ثم ويا للاسف الاستعانة بالشاحنات لتاتي بالحجارة وغيرها من جبل طورية لتردمها في شوارع الخرطوم!

> وبدون ادنى خجل يهاجمون الشيخ عبدالحي ويرفعون دعاوى ضده بدلا من ان يرفعوها ضد انفسهم وهم يعترفون بجرائمهم وافعالهم المروعة ثم يعلنون على رؤوس الاشهاد عن استمرارهم في اقامة المتاريس (الجوية) والدولة صامتة وكأنها خرساء بكماء عمياء!

> والله العظيم كثيرا ما اشعر باننا امام حالة غريبة من الغيبوبة التي سيطرت على عقول وقلوب كثير من الناس خاصة النخب .. ليس فقط من اصحاب القرار انما من الصحفيين وكتاب الرأي بل والقوى السياسية التي تعاني من حالة استسلام مريع لواقع بائس اخشى ان يسوق السودان واهله الى مصير مدمر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.