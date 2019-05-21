الثورة سلوك يا ابو السلوك.. بقلم بابكر سلك

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> شعبي الكريم
> هل كانت ثورتنا من اجل الاطاحة بالبشير والاربعين حرامي ؟
> بالطبع لا
> فقد ثار شعبي لا ليغير رئيس وكم وزير
> بل ثار ليغير دولة
> ومن يريد أن يغير دولة
> لابد وأن يهتم بتغيير السلوك السالب الى سلوك ايجابي
> ايها الناس
> ثرنا لأجل الخدمة المدنية
> المساواة في نيل الوظيفة والمعيار الكفاءة
> ثم التفاني في العمل بعد نيل الوظيفة
> تاني مادايرين نشوف موظف مشى الفطور من عشرة لي اطناشر
> ومشي الصلاة من اطناشر وكبرها للترحيل
> مادايرين تعال بكرة
> وثرنا
> لأجل السوق وجشع التجار
> الطمع الذي ساعد في تدهور القيمة الشرائية لعملتنا
> والذي ساهم في عدم استقرار حياتنا
> وثرنا لأجل السوق الربوي
> بالكاش سعر
> بالشيك سعر
> بالدين ربا عديل كده
> ثرنا عشان المواطن يبقى رقيب على السوق
> مافي زول يشتري بأزيد من السعر ولو يترك السلعة
> السوق يحتاج تنظيم وادب وتغيير سلوك
> لأنه تربى في عهد بيع فيه الوطن علنا للراجحي والصينيين
> زمن بيعت فيه مواني الوطن للشركات الفلبينية بايدي للاسف سودانية
> دايرين نغير كل السلوك في السوق
> حتى الوسخ وجديع الكراتين والاكياس لازم نخليهوا
> ننضف ونتهذب شوية
> الفارشين في نص شوارع السوق على الارض بتصاديق المحليات
> انتهى زمن شراء الفوضى بتصديق
> ايها الناس
> دايرين طبيب في عيادتو يهتم بالكيف لا بالكم
> ماممكن الكشف مليون وكرسي الانتظار مقطع وحمام العيادة مقرف
> لايحتاج للافتة
> الريحة براها بتقول ليك(الادبخانة)بي جاي
> دايرين دكتور يهتم بالمريض وياخد زمنو
> موش دكتور بكتب في الروشته قبل مايقول ليك اسمك منو
> دايرين نغير سلوكنا كلو
> النفاق
> ديدن العهد الفات
> ده كمان بوظ الاخلاق والبلد والقيم واهدار الكرامة
> ده داير اجتثاث من الجذور وحرق البذور
> دايرين نثور
> نثور على اشياء كثيرة
> سلوكنا الهمجي في الشارع العام
> وقوف الحافلات والبصات نص الزلط
> فوضى الركشات
> السواقة ام عضل عديمة الذوق
> والنور الطويل البعبر عن عدم احساس مستخدمه بالآخرين
> عرفنا زول مواجهك يضايقك بالنور
> معقولة زول ماشي وراك يضايقك بالنور
> المرايات كلها تجيبو ليك جوه عيونك
> ايها الناس
> ثورتنا كانت لأجل سلوك يطور الوطن
> تنضف شوارعنا
> تدور مصانعنا
> تخضر مزارعنا
> ونخفف ضرائبنا وآتاواتنا مساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الناس
> ثورتنا كانت لأجل التعليم
> نهتم به حتى يعود للتعليم الحكومي ألقه
> فالمدارس الخاصة اضحت اكتر من البقالات
> وهي لاتحترم حتى المعلم فيها
> كيف تحترمه والسواد الاعظم منها يوقف مرتبات معلميها في الاجازات
> معلم باليومية كيف يكون محترم
> ثرنا لأجل محاربة الرشوة والمحسوبية
> ما تقول لي نحنا ما مرتشين
> مرتشين لدرجة بقينا مابنخجل من الرشوة
> نطالب بها علناً
> ونحتج على إنها شوية اذا قدمت لنا
> وسميناها حق
> تخيل موظف يقول ليك حقي
> ثرنا عشان نغير سلوك كتير للاسف اصبح سمه لينا
> ثرنا
> لنستفيد من طاقات شباب الثورة في نظافة الشوارع وتشجيرها وتزيينها والاهتمام بها
> ثرنا
> وكانت ثورتنا ايقونة الثورات في العالم
> لذا لابد أن تكون نتائج تغيير السلوك بعد الثورة نتائج مدهشة يصفق لها العالم كما صفق للثورة
> وثرنا
> لنعيد للوطن حقه المسلوب من الحرامية
> ثرنا لأجل تذويب القبلية البغيضة والجهوية القاتلة في اجمل عبارة في التاريخ
> سوداني
> وما احلى الواحد فينا لما تقول ليهو جنسك شنو يقول ليك سوداني
> ثرنا لأجل اهداف نبيلة وكثيرة
> كلو يوم نتناول منها بعضها
> ايها الناس
> إن تنصروا الله ينصر ثورتكم
> آها
> نجي لي شمارات والي الخرتوم
> تعرف يا والينا
> ثرنا لتعود الخرطوم مثلاً تتمنى ابو ظبي أن تصبح مثلها
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال تاني النشوف لي كلب رافع كراعو في عمود
والي لقاء
سلك
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