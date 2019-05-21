الثورة سلوك يا ابو السلوك.. بقلم بابكر سلك

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> شعبي الكريم

> هل كانت ثورتنا من اجل الاطاحة بالبشير والاربعين حرامي ؟

> بالطبع لا

> فقد ثار شعبي لا ليغير رئيس وكم وزير

> بل ثار ليغير دولة

> ومن يريد أن يغير دولة

> لابد وأن يهتم بتغيير السلوك السالب الى سلوك ايجابي

> ايها الناس

> ثرنا لأجل الخدمة المدنية

> المساواة في نيل الوظيفة والمعيار الكفاءة

> ثم التفاني في العمل بعد نيل الوظيفة

> تاني مادايرين نشوف موظف مشى الفطور من عشرة لي اطناشر

> ومشي الصلاة من اطناشر وكبرها للترحيل

> مادايرين تعال بكرة

> وثرنا

> لأجل السوق وجشع التجار

> الطمع الذي ساعد في تدهور القيمة الشرائية لعملتنا

> والذي ساهم في عدم استقرار حياتنا

> وثرنا لأجل السوق الربوي

> بالكاش سعر

> بالشيك سعر

> بالدين ربا عديل كده

> ثرنا عشان المواطن يبقى رقيب على السوق

> مافي زول يشتري بأزيد من السعر ولو يترك السلعة

> السوق يحتاج تنظيم وادب وتغيير سلوك

> لأنه تربى في عهد بيع فيه الوطن علنا للراجحي والصينيين

> زمن بيعت فيه مواني الوطن للشركات الفلبينية بايدي للاسف سودانية

> دايرين نغير كل السلوك في السوق

> حتى الوسخ وجديع الكراتين والاكياس لازم نخليهوا

> ننضف ونتهذب شوية

> الفارشين في نص شوارع السوق على الارض بتصاديق المحليات

> انتهى زمن شراء الفوضى بتصديق

> ايها الناس

> دايرين طبيب في عيادتو يهتم بالكيف لا بالكم

> ماممكن الكشف مليون وكرسي الانتظار مقطع وحمام العيادة مقرف

> لايحتاج للافتة

> الريحة براها بتقول ليك(الادبخانة)بي جاي

> دايرين دكتور يهتم بالمريض وياخد زمنو

> موش دكتور بكتب في الروشته قبل مايقول ليك اسمك منو

> دايرين نغير سلوكنا كلو

> النفاق

> ديدن العهد الفات

> ده كمان بوظ الاخلاق والبلد والقيم واهدار الكرامة

> ده داير اجتثاث من الجذور وحرق البذور

> دايرين نثور

> نثور على اشياء كثيرة

> سلوكنا الهمجي في الشارع العام

> وقوف الحافلات والبصات نص الزلط

> فوضى الركشات

> السواقة ام عضل عديمة الذوق

> والنور الطويل البعبر عن عدم احساس مستخدمه بالآخرين

> عرفنا زول مواجهك يضايقك بالنور

> معقولة زول ماشي وراك يضايقك بالنور

> المرايات كلها تجيبو ليك جوه عيونك

> ايها الناس

> ثورتنا كانت لأجل سلوك يطور الوطن

> تنضف شوارعنا

> تدور مصانعنا

> تخضر مزارعنا

> ونخفف ضرائبنا وآتاواتنا مساهمة في رفع المعاناة عن كاهل الناس

> ثورتنا كانت لأجل التعليم

> نهتم به حتى يعود للتعليم الحكومي ألقه

> فالمدارس الخاصة اضحت اكتر من البقالات

> وهي لاتحترم حتى المعلم فيها

> كيف تحترمه والسواد الاعظم منها يوقف مرتبات معلميها في الاجازات

> معلم باليومية كيف يكون محترم

> ثرنا لأجل محاربة الرشوة والمحسوبية

> ما تقول لي نحنا ما مرتشين

> مرتشين لدرجة بقينا مابنخجل من الرشوة

> نطالب بها علناً

> ونحتج على إنها شوية اذا قدمت لنا

> وسميناها حق

> تخيل موظف يقول ليك حقي

> ثرنا عشان نغير سلوك كتير للاسف اصبح سمه لينا

> ثرنا

> لنستفيد من طاقات شباب الثورة في نظافة الشوارع وتشجيرها وتزيينها والاهتمام بها

> ثرنا

> وكانت ثورتنا ايقونة الثورات في العالم

> لذا لابد أن تكون نتائج تغيير السلوك بعد الثورة نتائج مدهشة يصفق لها العالم كما صفق للثورة

> وثرنا

> لنعيد للوطن حقه المسلوب من الحرامية

> ثرنا لأجل تذويب القبلية البغيضة والجهوية القاتلة في اجمل عبارة في التاريخ

> سوداني

> وما احلى الواحد فينا لما تقول ليهو جنسك شنو يقول ليك سوداني

> ثرنا لأجل اهداف نبيلة وكثيرة

> كلو يوم نتناول منها بعضها

> ايها الناس

> إن تنصروا الله ينصر ثورتكم

> آها

> نجي لي شمارات والي الخرتوم

> تعرف يا والينا

> ثرنا لتعود الخرطوم مثلاً تتمنى ابو ظبي أن تصبح مثلها

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال تاني النشوف لي كلب رافع كراعو في عمود

والي لقاء

سلك