التحالف غير الديمقراطي.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أعلن (التحالف الديمقراطي للمحامين) تدوين بلاغات جنائية ضد عبد الحي يوسف ومحمد علي الجزولي وآخرين، لتحريضهم المجلس العسكري الانتقالي للخروج والتصدي للمعتصمين، وبسبب افتائهم للرئيس المعزول عمر البشير بقتل ثلث الشعب من المتظاهرين.

> وهدد عضو التحالف محمود دفع الله في مؤتمر صحفي أمس الأول (الأحد) بمحاسبة كل صحافي أو كاتب عامود كتب كتابات تحريضية ضد الثورة للخروج والتصدي لقوى الحرية والتغيير.

> كما أعلن عضو التحالف حاتم خورشيد عن الشروع في تقديم دعوى جنائية ضد عبد الحي ومحمد علي الجزولي لتحريضهما المجلس للخروج والتصدي للمعتصمين.

> لقد هالني الأمر واستهوتني أحزان، لدى اطلاعي على ما ورد بالمؤتمر الصحفي لما يسمى (التحالف الديمقراطي للمحامين) الذي يسعى لإسكات أي رأي وكسر أي قلم ينتقد قوى الحرية والتغيير أو يختلف معها في المواقف أو التوجه، رغم أنها قوى سياسية مهمتها المدافعة عن نفسها والمنافحة عن مواقفها السياسية بالطرق الديمقراطية.

> ثمة خلط مقصود من بعض الجهات تحاول تصوير أن أي انتقاد أو خلاف مع قوى الحرية والتغيير، هو هجوم على الثورة السودانية والانتقاص منها ولعب دور (الثورة المضادة)، رغم أن الثورة هي إرادة شعب ولم تصنعها قوى الحرية وحدها، وقدمت كل أطياف المجتمع شهداءً ودماءً ودموعاً، لذا ليس من المنطق احتكار الثورة.

> كنت سأحترم (التحالف الديمقراطي للمحامين)، لو أنه رفض كل محاولات الإقصاء والعنف اللفظي من بعض الجهات السياسية والشعارات التي رفعتها مثل (الكوز ندوسو دوس)، وغيرها من الشعارات والمواقف التي تدعو للعنف والبغضاء.

> تحالف المحامين ركز في أول نشاط معلن على القوى والرموز والأقلام التي عارضت اتفاق المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في محاولة ابتزاز رخيصة ومحاولة للتخويف، رغم أنه ليست هناك قضية جنائية، وإنما حملة سياسية وإعلامية لإسكات أي صوت لا يتفق معهم تجاه القضايا المطروحة في الساحة السياسية.

> هذا اتجاه خطير من جماعة ينبغي أن تكون مستنيرة وتقرن نفسها بالديمقراطية، ولكنها للأسف هي أبعد عن الديمقراطية، بل هي أشد خطراً على الثورة من أعدائها، فشعار الثورة (حرية وسلام وعدالة)، غير أنها تريد الحرية لفئة محددة والعدالة حسب مقاسها. وكل من يخالفها الموقف والرأى لا حرية له ومكانه خلف القضبان.

> هذه بداية سيئة من جماعة توالي قوى الحرية والتغيير، وتريد أن تدافع عنها ولكنها تسيء إليها وتشوه صورتها، وتقدم صورة بائسة لتيار ينبغي أن يكون طليعياً ومتقدماً في مواقفه ويرسي لتجربة جديدة في الحرية والعدالة، لكنه يقدم أنموذجاً أسوأ من ممارسات النظام البائد في الاستبداد والإقصاء والتنكيل بخصومه وكل من يخالفه الرأي والموقف.