“حزب الوطن” يحذر من قوى الثورة المضادة ويدعو لتوافق عاجل

حذر حزب الوطن من قوى الثورة المضادة التي تتربص بالثورة ومكتسباتها من خلال إثارة الفتن وإطلاق الشائعات، داعياً إلى استلهام روح الثورة واستشراف مستقبل أفضل للبلاد في مناخ تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة.

وأوضح عبد العزيز النور الأمين العام لحزب الوطن في مؤتمر صحفي عقده يوم الثلاثاء بمقر الحزب بالمقرن أن حزبه يدعو لفترة انتقالية تقود لبناء دولة حديثة تحقق الأهداف الكلية للثورة المتمثلة في بناء دولة القانون والمؤسسات وفق نظام ديمقراطي يبسط الحرية والعدالة ويوفر فرص العيش الكريم لكل أبناء الشعب السوداني، مبيناً أن رؤية الحزب في حل أزمة البلاد تنطلق من مبادئ وطنية مجردة، مؤكداً أن أولوية المرحلة الانتقالية ينبغي أن تكرس لصناعة السلام وإيقاف الحرب وإجازة قوانين الانتقال والإعداد لمؤتمر دستوري جامع يفضي إلى كتابة دستور دائم للبلاد والاتفاق حول قانون الانتخابات لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة في أجواء تسودها الديمقراطية والعدالة والشفافية.

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وفيما يتعلق باستمرار التفاوض بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن المجلس السيادي قال الأمين العام لحزب الوطن إن حزبه يرى أن تكون هناك مزاوجة بين المدنيين والعسكر في المجلس باعتبار أن البلاد تعاني من هشاشة الأوضاع في بعض المناطق الأمر الذي يتطلب وجود العسكريين في المجلس السيادي.

ودعا الأمين العام لحزب الوطن بحسب وكالة السودان للأنباء – كل الفرقاء السياسيين للتوافق والتراضي السياسي حفاظاً على الوطن وتماسكه للوصول إلى مرافئ السلام والاستقرار السياسي بالبلاد.

وحيا حزب الوطن الأدوار الوطنية العظيمة للقوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات النظامية الأخرى لإلتفافهم حول الشعب وانحيازهم لثورته، وقال إنهم شركاء أصيلون في إنجاح التغيير.

وترحم الحزب علي شهداء الثورة الذين سطروا بدمائهم الطاهرة مستقبل السودان نحو الحرية والسلام والعدالة وتمنى عاجل الشفاء للجرحى.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)