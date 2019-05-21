إعادة ترميم طرق مدينة سنجة

شرعت وزارة البنى التحتية والتنمية العمرانية ولاية سنار في إعادة ترميم الطرق الداخلية بمدينة سنجة، بدأت بجزء من طريق الروصيرص الذي تم فيه إزالة الأسفلت القديم وإعادة سفلتته في إطار الاستعدادات لطوارئ خريف العام 2019.

وقال وزير البنى التحتية م. طارق سعيد، إن وزارته ستولي خلال هذه الفترة اهتمامها فيما يتعلق باستعدادات الخريف خاصة في مجالات الكباري والمعابر والمصارف والردميات الترابية وترميم بعض الطرق وعمل الجسور الترابية الواقية للقرى والمدن.

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وأشار بحسب شبكة الشروق -إلى أهمية صيانة جميع الآليات التابعة للوزارة وتأهيلها لمجابهة فصل الخريف، حتى يكون الاستعداد بصورة أفضل وتكون الاستجابة سريعة للاستغاثات العاجلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)