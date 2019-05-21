قرار بتشكيل لجنة للإشراف على التأمين الصحي

أصدر والي البحر الأحمر المكلف اللواء ركن عصام عبد الفراج قراراً ولائياً بتشكيل اللجنة العليا للإشراف على ترتيبات التأمين الصحي بالولاية، وذلك عملاً بالسلطات المخولة له بموجب التكليف الصادر من المجلس العسكري الانتقالي.
و نص القرار بحسب سونا – على تشكيل اللجنة برئاسة مدير قطاع التنمية الاجتماعية ،ومدير التأمين الصحي مقرراً للجنة وعضوية آخرين لتمثيل الجهات ذات الصلة، كما نص على مهام واختصاصات اللجنة المتمثلة في الإشراف على تنفيذ ما ورد في الخطة و المتمثل في الاطمئنان على الالتزام بتغطية الفئات المستهدفة ،إعطاء تمييز ايجابي للمحليات ذات التغطية التأمينية المتدنية ،مراجعة الأداء خلال العام السابق 2018م ومعالجة الاخفاقات ،إعداد تقرير أداء نصف سنوي للعام 2019م، إضافة إلى القيام بمهام الاشراف والرقابة والمراجعة والاطمئنان على وصول البطاقات للمستهدفين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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