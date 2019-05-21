استقرار أسعار الذهب بأسوق الخرطوم

استقر سعر جرام الذهب اليوم بسوق الذهب بالخرطوم حيث استقر سعر الشراء للجرام اليوم عيار (21) كويتي وسعودي وبحريني على 2800 جنيهاً ، فيما سجل سعر البيع اليوم لعيار (21) 2100 جنيهاً للجرام .

وعزا التاجرعبد الله محمد صاحب مجوهرات بالخرطوم في تصريح بحسب (سونا) استقرار سعر الذهب لشح السيولة متوقعاً الاقبال على الشراء في أواخر رمضان استعداداً للعيد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)