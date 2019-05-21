تأهيل 50 شركة من منظومة الري بالجزيرة

استقبل والي ولاية الجزيرة المكلف اللواء ركن أحمد حنان أحمد صبير، يوم الثلاثاء، وكيل الري بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء م. أحمد حماد، الذي أكد اكتمال تأهيل 50 شركة من منظومة الري في المشروع. وقطع والي ولاية الجزيرة المكلف بأن نجاح المشروع يعد المخرج الحقيقي للاقتصاد القومي. وأعلن الوالي بحسب الشروق – دعم وسند شركاء الإنتاج كافة ليعود مشروع الجزيرة قاطرة للاقتصاد الوطني. Advertisements من جانبه، أكد حماد تأهيل 50 شركة من منظومة الري بالمشروع، مستعرضاً سير العمل في تطهير القنوات وإزالة الحشائش والأطماء والأعمال الميكانيكية. وجدد التزامهم بتطهير الترع كافة وتجهيز أبوعشرينات واستمرار العمل في الحفر لإنشاء وحدة إسعافية لمعالجة أي طارئ وفك اختناقات الري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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