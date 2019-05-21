سادومبا مديراً فنياً لديناموز هراري الزيمبابوي

أعلن مجلس إدارة نادي ديناموز هيراري الزيمبابوي عن نيته في تعيين كابتن الفريق وابن النادي إدوارد سادومبا مهاجم الهلال السابق مديراً فنياً للفريق إلى جانب نجم الفريق السابق ريتشارد تشيهيورو للموسم الجديد للدوري وذلك بعد تذبذب نتائج الفريق في الدوري والذي تسبب في إقالته المدير الفني لويد مابلانو، وجاء قرار تعيين سادومبا بعد اجتماع طارئ عُقد صباح أمس في العاصمة تم التوصل فيه إلى قرار تعيين سادومبا وريتارد بعد اتفاق الضباط الثلاثة.

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