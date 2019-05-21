حركة العدل والمساواة ترفض المشاركة في الحكومة الانتقالية الأولى

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال القيادي بحركة العدل والمساواة، جدو عشر، الإثنين، إن الحركة لديها رؤية حول المرحلة الانتقالية وإنها لن تشارك في الحكومة الانتقالية الأولى. مشدداً على أن تكون على مرحلتين، وتشمل عناصر مستقلة وغير منتمية لأي اتجاه سياسي ومدتها 6 أشهر.

وأضاف عشر، أن الحركة هي أحد مكونات “نداء السودان” الذي بدوره هو جزء من إعلان قوى الحرية والتغيير، وتابع القيادي بالحركة، في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك” لا يكون من مهام تلك الحكومة والتي لن تشارك بها الحركة وضع الدستور أوالقوانين الدائمة، بل تقوم بعملية السلام المجتمعي بين كل الحركات المسلحة والسياسية وتصل بهم إلى توافق ورؤية مشتركة لإدارة البلاد خلال المرحلة الانتقالية الثانية”.

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وأشار إلى أن تلك الرؤية التي تتبناها الحركة تستند على الواقع على الأرض، نظراً للسنوات الطويلة من الصراع والتي كادت تطيح بالسودان إلى الهاوية.

وكان المجلس العسكري أعلن الأحد استئناف عملية التفاوض، مع قوى إعلان الحرية والتغيير بعد توقف 72 ساعة، وانتهت الجولات الأولى بين الطرفين بالإعلان عن تقارب كبير في وجهات النظر حول النقاط العالقة حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية

الشروق