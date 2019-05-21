الأندية السودانية تستنكر تصريحات شداد

واستهجنت الأندية وصف شداد لها بـ”المتسولة”، مؤكدةً أن خياراتها مفتوحة، وتمتد إلى الدعوة لجمعية عمومية. لكن ممثلي الأندية تجنبوا الحديث عن الانسحاب من المسابقات، موضحين أنهم قدموا مذكرة سابقة، لم يرد عليها الاتحاد.

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